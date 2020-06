Seks koolitüdrukutega palmide all

Võrdleval kultuurikriitikul on praegu võimalik paralleelselt vaadata üht kunstilist filmi ning üht dokumentaalsarja, mis mõlemad kõnelevad alaealiste tüdrukute ärakasutamisest keskealiste varakate meeste poolt. Mõlema tegevus toimub palmide all, filmis «Suvetüdruk» Cannes’is Lõuna-Prantsusmaal ja dokumentaalsarjas «Jeffrey Epstein: Filthy Rich» USAs Floridas.

«Suvetüdruku» kangelanna, 16-aastane koolitüdruk Naïma (Mina Farid) läheb vastu suvevaheajale koos oma Pariisist külla saabunud vanema ja kogenuma nõo Sofiaga (Zahia Dehar, endine eskorttüdruk ning Prantsuse kõmulehtede kangelanna). Viimane kuulutab avalikult, et armastus ei huvita teda, küll aga seks, ilus elu ja seiklused. Tütarlapsed satuvad luksusjahile, kus lõbusaid olenguid kroonivad kallid kingitused. Loomulikult ei suuda koolikaaslastest poisikesed selle säraga võistelda. 3000-eurose hinnasildiga kleidid, käekotid ja kellad silme ees terendamas, peab Naïma vastu võtma moraalse otsuse. Kergele suvefilmile kohaselt on see lugu siiski õnneliku lõpuga.