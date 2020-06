Rootsi ootab lahendust 34 aastat püsinud traumale

Juba veebruaris Rootsi raadiole antud intervjuus mainis Petersson, et Palme mõrvaga seoses on uusi tõendeid ning eile väitis tabloidleht Aftonbladet, et Rootsi valitsust teavitati uurimise tulemustest ning sellestki, et mõrvarelv on leitud. Usaldusväärsest allikast oli vastava info saanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tuntud liige Daniel Suhonen.