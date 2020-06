Rein Taagepera: kunagi lahvatab vimm

Viiruse tahtel olen tänavu suvel Tartu asemel ankrus Californias. Näen telerist, kuidas poed põlevad Los Angeleses, tunni tee minu juurest. Kõhe tunne. Ajab vihale. Protestiks on põhjust, ent mida see märul lahendab? Teeb asju hullemaks. Olen küll ka ise kahel korral osalenud rüüstamises. Juulis 1941 Ropka vallas 8-aastaselt ja aprillis 1945 Saksamaal 12-aastaselt. Tulesüütamiseni asi ei läinud. Mäletan seda tunnet, et kui juba kõik teised teevad, siis just nagu oleks lubatud.