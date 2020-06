Välismaa lühiuudised

Uus-Meremaa loobus politsei relvastamisest

Uus-Meremaa politsei loobus eile relvastatud patrullide kavast, mille ajendiks oli mullune mošeetulistamine. Kriitikud hoiatasid, et see viiks korrakaitse militariseerimiseni, nagu on juhtunud Ameerika Ühendriikides. Uus-Meremaa politsei tegutseb tavaliselt tulirelvadeta, kuid pärast 51 inimelu nõudnud veresauna Christ­churchis katsetati relvastatud patrullidega. Mitmed Uus-Meremaa kogukonnad, eelkõige maoorid, suhtusid sellesse sammu murelikult, väites, et just nemad satuvad kõige tõenäolisemalt silmitsi relvastatud politseinikega. Politseiülem Andrew Coster ütles eile, et korrakaitsjad võtsid kuulda ühiskonna tagasisidet ning et relvastatud patrullidega ei jätkata. AFP/BNS