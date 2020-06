Rõõmusõnum Ameerika Ühendriikide tööturu taastumisest osutus libauudiseks

Läinud töönädala lõpus laekus ookeani tagant rõõmusõnum, et viiruskriisist ja rassirahutustest hoolimata on 2,5 miljonit inimest taas tööle saanud. Forbesi analüütik Jack Kelly väitis esmaspäeval aga, et tegemist oli pealiskaudsel vaatlemisel tekkinud veaga ning tegelik olukord on hoopis hullem.

«Pärast arvude joonealuste märkuste uurimist näib kahjuks, et töökohtade aruanne on viimase kahe kuu jooksul olnud ebatäpne. Tööstatistikabüroo (BLS) on tunnistanud, et valitsuse leibkonnauuringute tegijad arvestasid ekslikult umbes 4,9 miljonit inimest tööga hõivatuks, kuigi nad olid tegelikult töötud,» kirjutas ta.

Kas tõesti eksitus?

Kui arvestada korrigeeritud näitajaid, siis tõusis tööpuudus Ühendriikides Kelly arvestuste järgi mais 16 protsenti ning aprilli parandatud näitaja peaks olema pigem 19,5 protsenti kui varem teatatud 14,7 protsenti.

Tööturu andmete eksitavat tõlgendamist kinnitas eile hommikul ka portaal Marketplace, kelle viidatud Michi­gani ülikooli avaliku halduse ja majandusprofessori Betsey Stevensoni arvutuste järgi võis viga tekkida eriarvamusest, kuidas kajastada Covid-19 viiruse tõttu mittetöötavaid inimesi. «Kas neid tuleks nimetada töötajateks, kes töölt puuduvad, või töötuteks?» seletas õppejõud, miks ligi viis miljonit tegelikult mittetöötavat inimest märgiti BLSi aruandes töötajateks.

Kas neid tuleks nimetada töötajateks, kes töölt puuduvad, või töötuteks? Michigani ülikooli professor Betsey Stevenson

Valitsuse ametlik selgitus segadusele tööpuuduse näitajatega oli, et valitsus ei korrigeeri poliitilise manipuleerimise süüdistuse kartuses uuringutulemusi. Forbes püstitas küsimuse, kas olukorda ilustavaid andmeid edastati tahtlikult või oli tõesti tegemist eksitusega.

Kelly viitas uuringuettevõtte Claro Workforce Analytics tarbijarahulolu suuna juhi Mike Wolfordi sõnadele, et BLS on kas ebakompetentne või poliitiliselt kallutatud. «Viit miljonit töökohta puudutav eksimus, millest nad teadsid, kuid ei korrigeerinud, on kahtlane ja väärib uurimist,» lisas Wolford.

Aktsiaturu ootused

Loodetud positiivset mõju pole avaldanud ka kriisi leevendamiseks käivitatud kolme triljoni dollariline majanduse abipakett. Laenud, mis anti ettevõtetele töökohtade säilitamiseks, aitavad töökohti säilitada vaid ajutiselt ning hiljemalt oktoobriks on ka abiraha toel tööl hoitud inimesed töötud, selgus Chicago ülikooli Becker Friedmani instituudi analüüsist.

Selle uuringu järgi on lootus töökoha säilimisele või uuele tööle vaid 30 protsendil töötajatest, kelle töökoht praegu abimeetmete toel säilis. Samuti juhitakse tähelepanu, et inimesed, kes on jäänud sisuliselt tööta, kuid saavad praegu tööturu abimeetmete toetusi, ei kajastu samuti ametlikus töötute statistikas.