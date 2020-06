Suvi ei jää suuremate muusikaüritusteta

Sellest nädalast on taas avatud ja «elusa» programmiga täidetud mitu Tallinna väiksemat kontserdipaika (nt Sveta Baar, Philly Joe’s ja Barbar), alates juulist näib asjade praeguse seisu järgi taastuvat ka festivalielu, mis on kujunenud paljudele eestlastele suve lahutamatuks osaks.

Alates 1. juulist on lubatud avalikud kontserdid ja festivalid, kui järgitakse 2+2-reeglit ning siseruumide kasutamise korral on nende täitumus maksimaalselt 50 protsenti. Kokku ei või ühelgi siseüritusel osaleda üle 500 inimese, ka siis, kui ruumi 50-protsendiline täitumus on sellest suurem. Välitingimustes on lubatud osavõtjate arv kuni 1000.