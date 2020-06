Hongkongist pärit tudengid: miks me protestime?

Hiina Kommunistlikust Parteist lähtuv oht Eestile ja teistele riikidele – kes jagavad ja peavad kalliks eelmainitud vabade ühiskondade põhiväärtusi – saabub hiilides. Alguses tuleb see äriettepaneku vormis – sageli sellise, mis on peaaegu liiga hea, et olla tõsi. Siis areneb see regulaarseks ja vastastikku kasumlikuks ärisuhteks, mis ent omakorda muutub varem või hiljem sõltuvuseks Hiinast. See võib olla sõltuvus tulusast eksporditurust, toorainetest, kapitalist või tehnoloogiast. Enamik inimesi isegi ei märka seda ja mõni teenib head kasumit. Viimased teevad kahtlemata tugevat lobitööd Hiinaga iga hinna eest jätkuvalt heade suhete säilitamiseks.