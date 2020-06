Terviseamet lõpetas hädaolukorra, vaatamata WHO hoiatusele

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juht Martin Kadai (pildil) selgitas Postimehele, et WHO ja terviseamet hindavad olukorda erinevalt. «Me peame mõistma, et WHO hindab olukorda globaalselt. Ülemaailmselt näeme, et esile on tõusmas just lõuna­poolkera riigid, aga Euroopas on haigestumine olnud tugevas langustrendis peaaegu poolteist kuud. Euroopas on võimalik kehtestatud piiranguid leevendada,» sõnas ta.