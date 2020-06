Erkki Bahovski: Rootsi erilisus

Lamemaalastele, vaktsineerimisvastastele või 5G-vandenõuteoreetikutele võib fakte ette uhada kui palju tahes, ent see nende usku ei kõiguta. USA presidenti Donald Trumpi on meedia tabanud sadadelt valedelt, ometi on tal kindel toetajaskond. Faktid või ebafaktid pole paraku seotud enam tõesuse, vaid lojaalsusega – fakti tõesuse määrab see, missugusesse leeri parasjagu keegi kuulub.