Ravikindlustus kõigile või lasterikkaile?

«Väljapakutud idee – nelja ja enama lapse ema eluaegne ravikindlustus – tuleneb vajadusest tunnustada lasterikka pere tööd ja kindlustada neile meelerahu, et ka kodule pühendudes on ravikindlustus riigi poolt tagatud. Mida suurem pere, seda rohkem ressursse kulub laste kasvatamiseks, mida rohkem lapsi, seda suurem on vanemate panus laste täisealisteks kasvatamisse,» põhjendas Solman.