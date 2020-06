Eesti lühiuudised

ERJK likvideerimiseelnõu sai sotsidelt 50 000 muudatusettepanekut

Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ­(ERJK) likvideerimise eelnõule 50 000 muudatusettepanekut, et takistada eelnõu vastuvõtmist. Tegemist on tehniliste ettepanekutega eelnõu vastuvõtmise peatamiseks ning ka sotsid ise peavad seda ekstreemseks. 50 000 muudatusettepaneku hääletamine riigikogu suures saalis võtaks parlamendil ööpäev ringi töötades umbes aasta ning see pole sotside eesmärk. Suurem eesmärk on, et eelnõu algatajad – Keskerakonna, EKRE ja Isamaa fraktsioon – võtavad eelnõu menetlusest tagasi. Kui valitsus peaks sama eelnõu riigikogule esitama, oleks võimalik siduda muudatusettepanekud valitsuse usaldushääletusega. PM