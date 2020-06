Mahemaa unistuse täitumisest on veel palju puudu

Seda näitavad mõneti arvudki. Nimelt on meil väga ambitsioonikas plaan, et järgmise aasta lõpuks saaks vähemalt 51 protsendil Eesti maismaast kasvatada või korjata mahetoodangut. See peaks olema 2 250 000 hektarit. Viimaste andmete järgi on Eesti maheala suurus aga umbes viiendik sellest ehk 555 059 hektarit. Mahepõllumaa moodustab sellest 224 161 hektarit ja taimsete saaduste korjeala ehk mahemetsamaa 330 898 hektarit. Mahepõllumaa osas võetud plaani täitmisega on väga kiire, sest plaani järgi peaks seda meil järgmisel aastal olema 250 000 hektarit.