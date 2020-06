Nädala mõte: kui mõistus ei küündi, hoia eemale

Aga inimene liigub rohkem metsa poole ja seda on kindlasti soodustanud eriolukord. Tänases lehes jagame näpunäiteid, millisesse metsa minna võib ja kuidas seal käituda. Paraku jõuab metsa rohkem selliseidki, keda reeglid ei huvita ning kes metsa ja metsarahva heaolule ei mõtle. Sellest annavad tõestust metsa all vedelevad õllepurgid ja muu prügi. Kummastav, et kui metsa jõutakse oma kuuspakk või vorstikarp vedada, siis kaasa seda enam võtta ei jaksata. Ometi kaalub see ju palju vähem.