Restoran pani Eesti tuiksoonele püsti kanamaja

Väliskujult pisemat vedurit meenutav majake on oma nime vääriline, seal said uue kodu Valgamaalt toodud 30 säravvalge sulestikuga kana ja üks kukk. Majakesel on kaks korrust. Nii leiab kinnisemalt teiselt korruselt õrtega majutus- ja pesakastidega munemisala ning alumine korrus on klassikalise kanaaediku, siblimis- ning toitumisala päralt. Lõuna-Eesti meistrimehe käe alt tulnud „veduril” on rattad all, et seda kanade suurema siblimismaratoni järel uuele toitumisalale liigutada.

Esimesed munad on käes

Veebruarist alates Tikupoisi restorani juhatav Tanel Teas selgitas, et kanade võtmine seisiski põhiliselt kanamaja valmimise taga. „Kuna vahepeal oli Eestis eriolukord ja kanad muutusid väga populaarseks, oli kanamaja ehitajal suurt tööjärg ees,” selgitas ta. „Kanamaja tuli selline, sest otsisime suurt majakest, kuhu mahuks võimalikult palju kodulinde.”

Juuni alguse seisuga on maja kohal ja kanadki esimesed päevad uues elukohas veetnud. Esimesed kaks muna saadi eelmisel nädalal. Teas lisas, et esimestel päevadel olid kanad pisut stressis, kuid mida päev edasi, seda rahulikumaks on nad muutunud. Hoolimata sellest, et ligemale 150 meetri kaugusel on mürarikas Tallinna-Tartu maantee.