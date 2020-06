Kas erametsa tohib minna telkima või marjule?

Arvestame metsa­omaniku soovidega

Erametsaomanik ja MTÜ Ühinenud Metsaomanikud eestvedaja Kadri-Aija Viik seletas, et kui metsa servas on silt „Era­mets”, on see inimestele lihtsalt infoks, et on jõutud eraomaniku metsa. Kui aga sildi all keelumärk, siis metsaomanik ei taha, et võõrad sealt läbi läheksid. Kui sildi juurde on lisatud telefoninumber, oleks ilus metsa minnes, eriti metsasaaduste korjamise mõttega sellel numbril ühendust võtta.