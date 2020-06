Tiik või bassein? Kummalgi oma eelised

Töömaht kasvab ka tiikidele spetsialiseerunud OÜ Tiigitehnikal, mille juhatuse liige Viljo Jõela ütles, et viimase paari-kolme aasta jooksul on märgatavalt tõusnud huvi just naturaalsete ujumistiikide ja bioloogiliste filtreerimislahenduste vastu. „Tundub, et inimesed hoolivad endast ning ümbritsevast loodusest rohkem ja seega on traditsioonilised klooril põhinevad ujumisbasseinid varsti unustuse hõlma vajumas,” lausus ta.