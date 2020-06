5,8 sekundit, luksust ja natuke elektrit. Sõiduproov Mercedes-Benz CLC Coupéga

Sellesse autosse istujat võtab vastu ootuspärane luksus. Tipptasemel viimistlus, seisusekohane kujundus. Liialdusteta ja rahulik, heaolutunnet loov keskkond. Mootori käivitumist kõrv ei kuule, sellest annab teada ainult ekraanigraafika. Hääletus käivitumises on süüdi elektriajam, mis täidab ka starteri ülesandeid. Nimelt on seekordseks proovisõidukiks EQ-tähist kandev Mercedes-Benzi pistikhübriid.

Kui Mercedes-Benzil on tähis EQ, tähendab see, et sõidukit aitab liigutada elekter. EQ autod võivad olla nii hübriid- kui ka ainult elektriajamiga. Viimased ehk sisepõlemismootorita mudelid on Mercedese valikus pigem tulevikuteema. See-eest laetava elektriajamiga mudeleid on selle aasta lõpuks rivis juba paarkümmend.