Lopsaka lilleampli saladus peitub väetamises

Andrease aiandis toimetavad isa ja poeg Aivo ja Andreas Kajastu rõhutasid, et lilleamplite hooldamisel on oluline pidev väetamine, kastmine ja närtsinud õite äranoppimine.

Andreas meenutas, et kord tuli üks proua kurtma, et tal on väga ilus petuuniaampel võimsa lehemassiga, aga ühtegi õit ei ole. Kui mees uuris, kuidas lille eest hoolitsetakse, rääkis naine, et kastab usinalt kanakaka leotisega. Paraku see lämmastikurikas toit utsitabki just taime rohelise osa vohama.

„Taime kasvu algfaasis võib see leotis hea olla küll, sest paneb taimed ilusti kasvama,” sõnas Aivo. Näiteks beebitaimede alla võib pisut kanakakat nii lisada, et juured sellega otseselt kokku ei puutuks, aga õitsemise faasis ei tohi lämmastikuga liialdada. Kanakaka jäägu ikka põllukultuuridele.

Lilled vajavad õitsemiseks lilleväetist ja seda võiks lisada vähemalt paar-kolm korda nädalas.

Oma ülilopsakate petuu­niaamplitega tuntust kogunud Tori Lilleaia perenaine Triin Sohlu soovitab eriti rikkaliku lillepalli saavutamiseks väetada isegi iga päev.

Tori lilleaia pererahvas Triin ja Kristjan Sohlu rõõmustasid, et suvelillemüük läks tänavu väga hästi ja juuni alguseks oli kasvuhoone juba peaaegu tühjaks viidud. FOTO: Mailiis Ollino

Paljud aiandid panevad suvelilleampli mulda pikatoimelist väetist. Tänu sellele jõuab ampel suvi läbi õisi näidata, aga lisaväetist saades oleks nende õitsemine kindlasti veelgi lopsakam.

Kui kodus lilleväetist pole, sobib hästi tomati- või maasikaväetis. „Tomat ja maasikas kasvatavad õiest vilja, nagu lillgi kasvatab õit ja seemet. Kui aga kasutada kapsa või maitsetaimede väetist, siis hakkavad lilled kasvatama lehte. Need taimed, mis kasvatavad õit ja vilja, tahavad saada kaaliumi, aga lehte kasvatavad taimed tahavad lämmastikku,” seletas Triin.

Suurem pott parem

Rolli mängib ka istutuspott – mida suurem see on, seda võimsamaks jõuavad taimed kasvada. Kõige sagedamini müüakse lilli 25sentimeetrise diameetriga amplipotiga, millesse mahub viis liitrit mulda. Kompaktse võraga lilled kasvavad neis sügiseni kenasti, aga vajavad üldjuhul igapäevast kastmist.

Väga hea oleks äraõitsenud õied küljest noppida, sest muidu hakkab taim kulutama energiat seemnete kasvatamiseks, kui aga äraõitsenu küljest noppida, kasvatab uue õie asemele.

Triin rääkis, et Tori Lilleaia Haapsalu lillemüügiplatsil ripuvad juba mitu aastat maani ulatuvad petuuniaamplid. „See pilt on ka meie Facebooki lehel üleval ning kõik imestavad ja arvavad, et tegu välismaise pildiga ja Eestis nii suureks kasvatada pole võimalik,” ütles ta. „Aga on küll. Meie tubli töötaja hoolitseb iga päev nende petuuniaamplite eest, väetab ja nokib õisi ära.”

Need petuuniad on istutatud 35sentimeetrise läbimõõduga potti, mille all väike veereservuaar. Sellise erakordselt suure ampli saab kasvatada just petuuniatest. Teatavasti on petuuniad palju erinevaid sorte, hästi suure õiepalli ihalejad võiksid valida eelkõige surfiiniad. Mõni petuuniasort on väga kompaktne ja kasvatab justkui tiheda mütsikese potile peale.

Et lilleampel pikalt silma rõõmustaks, on vaja seda regulaarselt kasta, väetada ja närbunud õied ära noppida. FOTO: Erakogu