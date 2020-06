Kunstiga ajas edasi või tagasi?

Praegu oleme kriisis, sellest annavad märku nii elusloodus kui ka majandussüsteem. Samuti võib kriisiseisundisse asetada kunsti, kuna see kutsub inimestes sageli esile ärritust, mitte enam katarsist. Tulemuseks on iselaadi ummikseis, mis ajendab kas läbi murdma või tagasi liikuma. Ühel hetkel sain aru, et kaasaegse kunsti mõistmiseks võiks saada inspiratsiooni hoopiski ürgajast. Maarit Mälgi isikunäitus «Orgaanika» ning Matthias Tiidelepa teos «Õppides kirvest sepistama. Materjalikäsitlus» galeriis Noorus on selle tõdemuse head näited.