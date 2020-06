Tundmatu suurus Gaul­tier. «Inimestele meeldib mõelda, et nad teavad Jean Paul Gaultier’st kõike,» ütleb moeloojast dokumentaalfilmi vändanud lavastaja Yann L’Hénoret, «ent päriselt ei tunne teda keegi.» Siiski näib, et filmiga ­«Jean Paul Gaultier: Šikk friik» on režissööril õnnestunud kunstniku olemust väga hästi tabada.