Avalikus ruumis on rohkesti tekste, mis on läbinisti võõrkeelsed. Tihti leiavad ettevõtjad, et kui reklaamlause on registreeritud kaubamärgina, siis see ei peagi eesti keeles olema. Päris nii see siiski ei ole. Keeleseadus ütleb, et kui võõrkeelset kaubamärki kasutatakse tegevuskoha tähisena või välireklaamis, tuleb oluline teave tegevuskoha, pakutava kauba või teenuse kohta esitada eesti keeles.