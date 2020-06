Majanduse lühiuudised

Riigisekretär Taimar Peterkop saatis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemile (EKRE) kirja, et ministrina ei tohi ta äriettevõtte juhatusse kuuluda. Siemile kuulub äriregistri andmetel kaks ettevõtet. Üks neist on Poketlaw OÜ, mis arendab veebis õigusnõustajate hankeplatvormi. Ettevõtte tulemused pole seni olnud märkimisväärsed. Teine on Daan Õigusbüroo AS, mis pakub õigusnõustamist, isikuandmete kaitset, maksu- ja ärinõustamist ning asjaajamist. Erinevalt Poketlaw’st kuulub Siem aga Daani juhatusse ehk on kirjade järgi iga päev ettevõtte juhtimises sees. PM

Hestia hotelligrupp kavandas mais 190 inimest puudutavat kollektiivset koondamist, kuid teatas nüüd, et plaanib koondada 35 inimest ning avada juunis oma hotellid nii Eestis kui ka Lätis. «Turismisektori piirangute leevendamise ja riigipiiride osalise avamise tulemusena näeme täna, et majutusteenuste tellimuste arv on hakanud tasapisi kasvama. Avame kõik oma hotellid niipea kui võimalik, et iga potentsiaalne külastaja vastu võtta, sest kiire taasavamine on meie parim võimalus säilitada ettevõtte majanduslik jätkusuutlikkus ning pakkuda oma töötajatele tööd,» ütles ettevõtte tegevjuht Kaisa Mailend. Ta nentis, et turism ei jõua veel väga pikka aega endisele tasemele, aga tänu piirangute leevenemisele on näha ka olukorra paranemist. Ta rõhutas, et mitmes teises riigis on riik turismisektorit ka rohkem toetanud ning subsideerimist loodavad ka Eesti turismiasutused. BNS