Tallinnas nõuti võrdset kohtlemist

Enamik meeleavaldajatest olid noored. «Minu arvates on ebaaus, et valgenahalistel on suuremad privileegid kui tumedanahalistel. See, et seda nii palju ignoreeritakse, peab muutuma,» ütles 17-aastane Anna.

Mitmed meeleavaldajad ütlesid, et tahavad olla toeks USA protestijatele ja inimestele, kes on pidanud taluma ebavõrdsust.

Protesti jälginud 50. eluaastates Ingrid lausus, et ta ei saa aru, mille eest võideldakse ja mida nõutakse. «Tegelikult Eestis polegi mingit rassismi, eestlased on väga tagasihoidlikud ja viisakad, aga selline üritus on otsene provokatsioon,» leidis ta.

Meeleavalduse üks korraldaja Anrike Piel liikumisest Salliv Eesti ütles, et üritus oli vajalik, sest mustanahaliste kogukond on Eestis väga väike ning nende lood ja kogemused jõuavad avalikkuseni liiga harva.

Protestid vallandusid Ameerika Ühendriikides pärast mustanahalise George Floydi surma vahistamise käigus. Toetusmeeleavaldused on toimunud mitmel pool maailmas, kohati on need muutunud ka vägivaldseks. Eile Ühendriikides Washingtonis ja Londonis toimunud protestid möödusid aga rahulikult.

Eilne meeleavaldus Washingtonis. FOTO: Kevin Lamarque/reuters/Scanpix

Eilne meeleavaldus Londonis. FOTO: Hannah Mckay/reuters/Scanpix