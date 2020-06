«Kui selles annetuses minu teada oleks hetkel midagi kriminaalset, siis ma ei oleks teie ees peaministrina, ja mitte läbi umbusaldushääletuse, vaid oma isikliku tagasiastumisavalduse. Ma ei tea, et selles ülekandes on midagi kriminaalset. Minu teada ei ole – see info, mis on minul, ja see võimekus või need relvad, mis on erakonnal neid asju kontrollida,» selgitas Ratas riigikogu tänases infotunnis.