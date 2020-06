Niisiis, maailmavaatelt olen mingis mõttes vasaktsentrist. Jah, ma leian, et Eestis on kihistumine liiga suur, jah, ka meil võiks olla astmeline tulumaks ja muudki. Emapalk on ka väga hea asi, olgugi et see võimendab soolist palgalõhet (lapsed ja solidaarsus on olulisemad kui instrumentaalne Exceli-võrdsus).