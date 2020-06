Kas mutt ärkab talveunest? Tõrges Marsi «mutt» ilmutab elumärke

Aga alustagem algusest. Algselt kandis projekt nime GEMS (Geophysical Monitoring Station), kuid NASA nimetas selle aastal 2012 ümber InSightiks (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport). InSighti haldas NASA JPL (Jet Propulsion Laboratory) ja maandurit ehitas Lockheed Martin Space System. Ehitamisega alustati juba aastal 2014. Enamiku teadusaparatuuri on aga loonud Euroopa teadlased ja instituudid. Kolm peamist aparaati on: