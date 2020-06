Kaido Kukk: roheline pealinn, mis upub autodesse

Liiklusummikud, mürareostus, parkimisprobleemid ja halvenev linnaõhk on need mured, mis kaasnevad autode hulga kasvuga. Paraku need probleemid Tallinnas üha süvenevad, sest autode arv kasvab jõudsalt. Linlaste liikumisharjumuste muutused viimase seitsme aasta jooksul võtab kokku linnavalitsuse igal aastal tehtav uuring, mille järgi kasutas 2013. aastal autot oma peamise liikumisvahendina 29 protsenti linlastest. 2019. aastal oli igapäevaste autokasutajate osakaal tõusnud juba 38 protsendini. Sama ajaga on ühistranspordi kasutajate hulk vähenenud 62 protsendilt 44-le. Igapäevaste jalgrattakasutajate hulk on läbi aastate olnud umbes üks protsent.