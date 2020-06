JÜRGEN LIGI (POOLT): Ponnistust, asendustegevusi ja pingutatud rumalat juttu oli väga palju. Start anti nii, et peaminister ütleb: ka üks koroonasurnu on liiga palju, siis tuleb kõrvalt siseminister, kes ütleb, et valida tuleb raha või inimene. Need on absurdsed strateegilised lähtekohad. Algusest peale oleks pidanud olema hoiak see, et meil on mure, aga püüame otsida võimalusi, et ühiskond edasi toimiks.