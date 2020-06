Hiina lõunaosa tabanud ränkades tulvades ja maalihetes on hukkunud või kadunuks jäänud vähemalt paarkümmend inimest, 228 000 inimest on olnud sunnitud evakueeruma, hävinud on 1300 kodu ning üleujutused on ühel või teisel moel mõjutanud ligi kolme miljonit inimest.