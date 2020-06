Välismaa lühiuudised

Brüssel plaanib avada ELi piirid 15. juunist

Brüssel teatas eile plaanist taasavada Euroopa Liidu piirid täielikult 15. juunist ja hakata alates 1. juulist lubama ühendusse ka Balkani riikide elanikke. ELi 27 liikmesriigi soovitus on seotud koroonaviiruse leviku aeglustumisega ja valitsuste sooviga taaskäivitada turism, sest suvehooaeg on ukse ees. Euroopa Komisjon ütles, et väljastpoolt ELi saabuvatele reisijatele kehtestatud piiranguid on vara tühistada. Komisjon soovitab ühtset koordineeritud lähenemist, nii et keeld tühistataks riikidele, kus koroonaolukord on ELiga sarnane ja kehtivad adekvaatsed nakkuse ohjeldamise meetmed. Mõned riigid soovivad kiiremat piiride avamist. Näiteks Kreeka on juba teatanud, et võtab alates 15. juunist vastu ka Austraaliast, Hiinast ja Lõuna-Koreast tulijaid. AFP/BNS