Esmaspäevast saab piiranguteta Soome

«Soome kõrvaldab 15. juunist sadamast sisepiiri kontrolli,» ütles Eesti välisminister Urmas Reinsalu eilsel valitsuse pressikonverentsil. See tähendab, et alates märtsi keskpaigast suletud Soome on Eesti inimestele taas avatud ja nad saavad juriidiliste piiranguteta üle lahe minna.