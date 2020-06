Eesti Aknameister Ain

Kaheksasilbiline assonantsriimiline katräänides värss. Või heksameetriga vahelduv mõõt ithyphallicus ühes Kaalepi luulekogus. Kes meist neid teaks? Tema teadis, kasutas – ja ka täiustas. See on valdkond, mis jäi mulle kaugeks ja raskepäraseks, ehkki Elva gümnaasiumi kirjandusklassis rääkis kadunud Karl Muru meile luulevormidest (ja Kaalepist) mitu loengut ning kui see pole nüüd mäluviperus, siis andis ühe tunni meile ka suurmeister ise.

Aga – saatus on kinkinud meile antiikmaailma loomeklassikute masti suurmehe. Kui see pole ime, siis mis see on?