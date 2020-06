Majanduse lühiuudised

Lottemaa teenis lõpuks kasumit

Pärnumaal asuv Lottemaa teemapark siples kolm aastat kahjumis. Mullu õnnestus aga suund murda ja teenida 176 000 eurot puhaskasumit. Lottemaad aitas läinud aastal väga palju see, et kinodes linastus üle kaheksa aasta taas Lotte täispikk joonisfilm, mis kandis nime «Lotte ja kadunud lohed». See lõi head eeldused teemapargi suviseks ja talviseks hooajaks, tunnistas Lottemaa teemapargi juht Rain Malsub majandusaasta aruandes. Joonisfilmi käis Eesti kinodes kokku vaatamas üle 76 000 vaataja, mis on Eesti kohta kõva tulemus. Pärast filmi tahtsid inimesed kohtuda Lotte väikese õe Roosiga, kes ootaski neid Lottemaa teemapargis. 2013. aastast tegutsevas teemapargis käis mullu peaaegu 65 000 külastajat, neist 8300 talvisel hooajal. PM

Coop Pank on konservatiivsem

Coop Pank teenis mais 422 000 eurot puhaskasumit, hoiuste maht kasvas kuuga 26 miljoni euro võrra, 579 miljoni euroni. Panga klientide arv kasvas mais 1800 võrra, 72 800 kliendini. Kliendibaas kasvas aastaga 44 protsenti, teatas pank börsile.

«Oleme laenude väljastamisel konservatiivsemad kui aasta esimestel kuudel, kuid suudame ka praeguses turuolukorras kiiret kasvu jätkata,» ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ja lisas, et esimese viie kuuga kasvasid Coop Panga tulud eelmise aastaga võrreldes 36 protsenti ja kulud samal ajal 16 protsenti. «Kriisist tulenevate võimalike laenukahjumite katteks tegime mais täiendavaid allahindlusi 0,3 miljoni euro ulatuses.» BNS

Tesla veoauto Semi suudab ühe laadimisega sõita 800 kilomeetrit. FOTO: Alexandria Sage/Reuters/Scanpix

Tesla aktsia hind hüppas üle 1000 dollari

Tesla aktsia hind kerkis üheksa protsenti, kui ettevõtte juht ja suuromanik Elon Musk saatis töötajatele memo, kus märkis, et aeg on elektriveoauto Tesla Semi masstootmisse viia. Veoauto teema päevakorrale toomine tabas investoreid üllatusena. Seni olid nii Teslasse ja selle aktsiasse positiivselt suhtujad kui ka pessimistid keskendunud peamiselt tehaste töö taaskäivitamisele, Hiina müügile ja Model Y tootmisele. Teisipäeva õhtul teele saadetud memos ei öelnud Musk, millises tehases hakatakse autot tootma, aga kinnitas, et akusid hakatakse tootma ettevõtte Nevadas asuvas akutehases. PM

Tõusja ja langeja 36% kasvasid Coop Panga tulud viie kuuga. Operaili esimese kvartali kasum langes 59%.

Valitsus toetab ühenduse taaskäivitamise kava

Valitsus kiitis eile heaks Eesti seisukohad Euroopa taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu aastate 2021–2027 eelarve läbirääkimisteks, seejuures on valitsus valmis osalema ühekordsete ja ajaliselt piiratud toetusmeetmete rakendamisel. Peaminister Jüri Ratase sõnul on taaskäivitamise kava eesmärk aidata liikmesriikidel Euroopa majandust kriisist võimalikult kiiresti välja tuua ja teha seda nii, et suurendada investeeringuid rohe- ja digipöördeks ning toetada Euroopa vastupanuvõimet kriisidele. «Euroopa Liidu riikidel tuleb otsustavalt ja kiirelt reageerida, et kriisi mõju majandusele ja inimeste heaolule oleks võimalikult väike ja taastumine sellest kiire,» sõnas Ratas pressiteates. BNS

Lufthansa koondab töötajaid

Saksa lennufirma Lufthansa teatas, et koondab 22 000 täiskohaga töökohta, kuna reisiliikluse taastumine koroonaviiruse pandeemia järel tuleb aeglane. «Nõudluse taastumine lennu­transpordis on ettenähtavas tulevikus aeglane,» teatas ettevõte. Lufthansa teatel jätkatakse kriisi järel lendamist praegusest sajakonna lennukiga vähem. BNS

Tallink avab hotelli