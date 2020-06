Suur Paan on surnud. Maastikud jäävad

Sest mida peab õpetaja ennekõike tegema, küsib Kross. Ta peab tekitama huvi, teadvustama ja siduma – ja seda Kross ka Kaalepi esseistikas eeskujuväärivalt leiab. Ta peab olema avastaja ning avaja. Nõnda on Kross pakkunudki Kaalepi esseistika üldtunnuseks avatuse.

Kui räägime eesti humanitaariast, klassikalisest filoloogiast, filoloogiast ülepea, maailmakirjandusest Eestis, luuletõlke teooriast ja praktilisest tõlketööst, siis ei saa me üle ega ümber Ain Kaalepist. Õpetajaametit on Kaalep pidanud Elva keskkoolis (praeguses gümnaasiumis), õppejõuna Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (praegu Teatri- ja Muusikaakadeemia) ja pikemalt Tartu Ülikoolis, juhatades seal aastatel 1979–1982 tõlkekabinetti, esimest tõlkijate koolituskeskust Eestis.

Aga veel enam oli Ain Kaalepis eraõpetlast (märgakem, et praeceptor sisaldab ka retsepti, juhist), kes õpetatavat võttis pigem noore kolleegi kui tühja ning täitmist vajava anumana. Lisaks juba eespool mainitud Jüri Talvetile on mitmed nn kuuekümnendate põlvkonna luuletajad, aga ka järgnenud loovpõlvkondade esindajad pidanud Kaalepit oma otseseks või kaudseks õpetajaks.

Ja mõistagi on tema katsumusrohke, aga ka värvikas elukaar juba ise väärt romaani, poliitilistesse tormidesse sattunud, ellujäänud, mitut vankrit vedanud eesti vaimuinimese saatusest. Loetlegem siis mõnda, mis tema ellu on kuulunud. Poliitilistel põhjustel vangipõlve juba nimetasin. Lisada tuleb samadel põhjustel väljatõugatus ülikoolist, selle lõpetamine kaugõppes. Aga enne totalitaarse režiimi ahistusi rahvusteadlik sõttaminek Soome poolel 1943–1944 «Soome vabaduse ja Eesti au eest». Möödaminnes, aga olulisena olgu öeldud, et Ain Kaalepi rahvusluses puudus täielikult kitsarinnalisus. Eestis nägi ta osakest maailmavallast ja ilma maailmavalla tõlkimiseta ei kujutanud ta ette maavalda (esseekogu «Maavallast ja maailmakirjandusest», 1984).

Omakaitse­lase vormis 15-aastane Ain Kaalep. FOTO: Arhiiv

Aga siis, uute aegade saabudes 1950. aastate lõpus, luuleparnassi vallutusretk avatuse kuulutamise ning vabavärsiga, kaaslasteks Jaan Kross ja Ellen Niit, kirjanduse kommenteerija roll O. Muusapoja varjunime all 1960. aastatel ajakirjas Noorus. Ja selle kordusena siinkirjutaja toimetatud ajakirjas Vikerkaar 1986. aastast peale Kaalepi autorirubriigis «Lugeja kool». Järgneb üheks elutööks kujunenud ajakirja Akadeemia taasasutamine 1989 ning selle peatoimetamine uue sajandi alguseni 2001.

Vahepeale, Eesti tagasituleku murrangulistesse aastatesse mahub osalemine Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee töös. Võib ju öelda, et siinne ja sugugi ammendamatu loetelu peegeldab Kaalepi osalemiste ja tegemiste killustatust, mistõttu ühe keskse, monumentaalselt võetava elu- ja loomingulise tähise esiletõstmine osutub raskendatuks.

Siiski, siiski! Meenub Juri Lotmani artikkel «Lõpp! Kui kõlav sõna!», milles teine Tartu ja kogu Eesti suurvaim, samuti praeceptor, ütleb, et tähendus ja mõistmine avanevadki alles lõpus: «Millel ei ole lõppu, sellel ei ole ka tähendust.» Ja see, mis Ain Kaalepi puhul nüüd avaneb, on mosaiiksest tegevusest kujunev panoraam. Ain Kaalepi vaimsed maastikud on detailirohked, eredatest hetkekildudest üheks suureks tervikuks sulanduv mosaiik. Nagu katedraali rosettaken.

«Maastik» ongi Ain Kaalepi juhtkujund. Nii looduse, inimeste, rahvaste, hinge- kui ka vaimumaastikud. Esikkogu kannab pealkirja «Aomaastikud» (1962), milles manifesteeritakse avatust. Avaluuletuseski kuulutatakse, et ei taheta olla prohvet, küll aga laulik, rõhutades sellega otsest, kuigi kauget seost esimese eesti keelt ülistava Kristjan Jaak Petersoni oodiga «Laulja». Kaalepi koondkogule «Muusad ja maastikud» järelsõna kirjutanud kirjandusloolane Sirje Olesk ongi osutanud, et Kaalepi kui luuletaja omapära 20. sajandi teise poole eesti luules seisneb selles, et ta on «üks viimaseid akadeemilisi poeete, kes on maailma luule ajalugu näinud kultuurilise jätkuvusena ja osanud eestikeelset luulet vaadelda selle ühe osana».

Ain Kaalep oma kodus Elvas. Käes on ajakiri Akadeemia, mille peatoimetaja ta oli aastail 1988–2001. FOTO: Triin Kaalep

Tõesti, Kaalep on ka ise tunnistanud, et «kirjandus on ikkagi keele erijuhtum» ja et tema on püüdnud oma värssidega teenida eesti keele geeniust. Ja taas kord, möödaminnes, aga siiski olulise täheldusena olgu lisatud, et Kaalepi akademismi kõrval on tal ka rahvalik-lüürilisi ning mängulisi etteasteid. Meenutan siinkohal kas või rahvalauluna võetavat värsslugu Tihemetsa Tiinast. Või siis Kaalepi näidendid «Minu silmad ja sinu silmad» (1965), «Iidamast ja Aadamast ehk Antimantikulkaator» (1967).

«Aomaastikest» leiame ka Kaalepi programmilise värssülistuse avatusele, sellesama, mille Jaan Kross tõstab Kaalepi esseistika juhtmotiiviks.

Sõber, kui ehitad maja,

tee sellele suured aknad,

et päikese selged kiired

sisse neist paistmast

ei lakkaks!

Järgnevad «Järvemaastikud» (1968), «Klaasmaastikud» (1971), juba jutuks olnud «Paani surm ja teisi luuletusi» (1976), «Kuldne Aphrodite ja teisi luuletusi» (1986) ning erakordse tundlikkusega kirjutatud võrumurdeline «Haukamaa laulu» (1999). Kaalepi luuleloomingut kroonib koondkogu «Muusad ja maastikud» (2008).

See kõik ootab nüüd uuesti avastamist, üle- ning järellugemist. Looja on küll lahkunud, kuid tema vaimsed maastikud jäävad järeltulijatest rändajate päralt. Meie tänane lein kasvab üle sügavaimaks tänumeeleks kingituse eest, mille suur Paan on meile teinud. Järelehüüde lõpuks võtangi tsiteerida Ain Kaalepi luuleridu tema vaimse teekonna algusest ning selle periheelist:

Laulik tahaksin ma olla:

laulik, kelle laulud õhkuksid armastust ilusa, hea ja õige vastu ja süütaksid kuulajate

sooje südameid;

laulik, kes ajaks juttu oma rahvaga, kes pakuks rahvale seda, mis tal on, et teha

rahvast rikkamaks ja

rõõmsamaks;

ja küllap ka see laulik,

kes oleks kuulus omal maal.

(«Aomaastikud», 1957)

Hirm on tekkind, kuigi enne lausa kartmatult ta meel

kandis rõõmsat aimu endas, mõeldes mingit laia merd,

mille lainetesse kaob kord kõik, mis möödund,

kõik mis ees.

Enam ta merd ei suuda

mõelda – nüüd, kus seda ta

kuulda võiks.

Enam ta juurde kinki mingit küll ei ihka saadule –

ent ta ootajaks on loodud,

hilja on tal muuta end.