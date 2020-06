Euroopas haruldane looduslik orhidee tegi Eestis rekordi

Tellijale

«Hooldasime Lääneranna vallas asuvat kasvukohta aastaid, nüüd on orhideesõpradele selline uhke uudis!» kiitis kohalike orhideedega tegeleva MTÜ Käoraamat liige Rainar Kurbel. «Palju on kaheõielisi, seega on kokku 12 000 – 13 000 õit.»

Kurbel märkis, et selline arv on väga tähelepanuväärne üle Euroopa.

«Kuldking on range kaitse all terves Euroopas,» seletas ta. «Inglismaal on hävinud, viimaseid kasvavaid eksemplare valvas politsei ööpäev läbi, et aiandushullud neid ära ei varastaks. Nüüd üritatakse kuldkinga populatsiooni labori abil taastada.»