Viis pöörast moeideed, mis ka külma suve kuumaks kütavad

Eesti on maagiline maa ning igapäevasest nõiakunstist on siinkandis alati osatud lugu pidada. Victoria Käesel taaselustas oma värskes moeloomingus arbujate pärandi. Kas kleidi abil saab oma tulevikku kujundada? Esivanematel on aastasadade jooksul leitud sadu motiive ja sümboleid, mis elu paremaks nõiuvad. Oleks päris rumal neid mitte kasutada. Saarte kandist tulev vägi on eriti võimas, nii võttis Käesel aluseks Muhu motiivid ainulaadsetel trükikangastel ja tegi neist nõiutud hõlmikkleidid.

Ma kardan! Seda on tabu välja öelda, kuid tõsi ta on, et kõik me koosneme hirmudest. Susanna Belinda Kõgel tegi hirmud moekollektsiooni materjaliks. Inspireeritud tundest, et tahaks nii palju rohkem saavutada ja riske võtta, kuid miski hoiab pidevalt tagasi ja enamasti on selleks just hirm: hirmud, et teised mõistavad valikud hukka. Aga kui hirmud avalikuks teha, panna need rõivaste kujul selga, on see üks viis neist üle saada.