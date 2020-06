Tartu Ülikool pürib saja parima sekka maailmas

Tartu Ülikool on maailma ülikoolide edetabelis tõusnud aastaga 16 koha võrra ja on nüüd 285. kohal, selgub QS World University Rankingu 2021. aasta maailma parimate ülikoolide pingereast. Sellise tulemusega püsib Tartu Ülikool mitte ainult Eesti parimana, vaid on ka kasvatanud vahemaad Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooliga.