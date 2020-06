Keskerakond põikleb vastutusest kõrvale

«Kas te arvate, et minu tagasiastumine tooks asjasse selgust?» küsis Mihhail Korb eile ajakirjanikelt, kui talt päriti, kes ja kas veidra annetuse vastuvõtmise eest vastutab. Samas möönis ta, et vastutab erakonna peasekretärina aruande eest, mis erakondade rahastamise järelevalve komisjonile aprilli alguses esitati. Aruandes oli kirjas Tartu väikeettevõtja Jana-Helen Juhaste 50 000 euro suurune annetus parteile.

Korb põhjendas, et suurte summade annetajaid on erakonnal veelgi ning see pidavat olema ka põhjus, miks jaanuaris erakonnale 50 000 eurot annetanud tundmatu Juhastega ühendust ei võetud. Ometi moodustab Juhaste antud 50 000 eurot pea poole erakonnale aasta esimese kolme kuuga laekunud annetustest ning vaevalt nii suur summa erakonnale märkamata jäi.