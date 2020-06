Eesti lühiuudised

Osa salvestisi laupäeva õhtul Lihulas toimunust võiksid olla avalikud, et inimesed saaksid aru, mis võib juhtuda, kui seadusesse jäävad lüngad, ütles siseminister Mart Helme (EKRE) eile valitsuse pressikonverentsil. «Ma olen vaadanud videosalvestusi sellest sündmusest. Igasugused kaastundeavaldused on pehmelt öelda lahjad. Kui videosalvestistel näha kogu seda õõvastavat lugu, siis sõnad jäävad nõrgaks. Need salvestised on väga karmid. Ma olen soovitanud mingeid lõike näidata avalikkusele, et inimesed tajuksid, kui hulle asju võib ühiskonnas juhtuda, kui meil mingisugused lüngad täitmata jäävad, mis on relva taotlemisega seotud. Eelkõige pean silmas psühhiaatrilises hinnangus,» lausus Helme. Ministri sõnul on siseministeerium terve nädala seadusest lünki otsinud. PM