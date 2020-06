Kolme Sõsara Hõrgutiste uus tulemine Lüllemäel

Seda, et maja sobiks söögikohaks, teadis ta aga kohe, kui koos elukaaslasega Karula kandis talukoha otsinguil ka sinna sisse põikas. See oli tavaline elumaja, 1915. aastast, kolme toa ja väikese köögiga. «Ütlesin siis saatuslikud sõnad: tänapäevaste vajadustega eluasemeks on see liiga väike. Kohvikuks paras,» meenutab Triin, kes varsti leidis Karula rahvuspargi veerele ka oma perele meelepärase, 1924. aastal ehitatud asunikutalu. «Maal on alati midagi peale hakata. Palju ruumi ja vabadusetunnet, saad enda ümber luua oma maailma. Juba nosivadki me heinamaal rohtu lambad,» räägib Triin ja lisab, et Eesti lõunaserv on maal elamiseks maailma parim koht.