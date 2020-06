Endine vormel 1 mootoriinsener aitab eestlasel ehitada uut võidusõiduautot

Ligur on viinud värske Fabia korduvalt ringrajale perutama, katsetades autot Riias. «Esimesest ringist alates oli tunne, nagu sõidaks põhimõtteliselt vana masinaga,» ütleb ta – rooli taga tundnud ta end kohe mugavalt. «See on täpselt minu järgi ehitatud, aga sain kohe aru, et uus auto on stabiilsem, keerab kurvi paremini ja kiirendusvõime on väga hea. See on meie jaoks oluline, sest start on rallikrossis kõige alus.»