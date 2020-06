Spordi lühiuudised

Šmigun-Vähi oma lastes tulevasi suusatajaid ei näe

Kahekordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja ja maailmameister Kristina Šmigun-Vähi tunnistas, et tema lapsed käivad pigem teist rada. Praegu riigikogus töötav endine tippsportlane kasvatab koos abikaasa Kristjan-Thor Vähiga 12-aastast tütart ning 9-aastast poega. Šmigun-Vähi sõnutsi on mõlemad lapsed sportlikud, ent ema jälgedes käima ei hakka. «Nad on väga mitmekesised. On jalgpall, tennis, ujumine, vahepeal oli judo. Murdmaasuusatamine on jäänud selle taha, et Eestis pole eriti talve. Aga julgen öelda, et mu lapsed oskavad suusatada.» Endine tippsuusataja lisas: «Minu lastest ei tule suusatajaid. See sõltub neist endist, kas mõnel muul alal [võiks tippsportlaseks saada]. Aga minu jaoks on kõige tähtsam haridus. Kui kõik on õpitud, siis võib trenni minna.»