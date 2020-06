Usutakse, et treenitud kõhulihaste omanikuks on kohutavalt raske saada. Lüüakse käega – käib isiklik «õllelihas» kah. Ära loobu nii kergelt! «Kõhulihased on väga tänuväärsed, lühikese ajaga näeb suuri muutusi,» innustab Hendrik Oviir ja lubab: kuue nädalaga saab vägagi märgatava tulemuse. Aga kuidas? Seni ranges saladuses hoitud proffide tee superkõhulihasteni on siin!

Kui kusagil kõnnib ringi tervisliku elustiili eeskuju kahel jalal, kannab ta nime Hendrik Oviir (27). Kahtlen, kas ma nii heas vormis vennaga varem vestluslaua taga istunud olengi. Tema isiklikud kõhulihased on muljet avaldavad. Kes ei tahaks selliseid? Hendrik väidab, et see on täiesti saavutatav. Ja seda veel elu nautides, maailm ei pea kaugeltki vaid keha ümber keerlema.

Hendrik läks jõusaali 15-aastasena. «Varem paelus mind muusika, mängisin trompetit, laulsin, aga siis tundsin – tahan midagi mehelikku!» Järjekindlust poisil jagus, nii jõudis ta kiirelt jõutõstmise ja rannafitnessini võistlustasemel. Sõbralik kutt oli aga sedavõrd karjuvalt heas vormis, et inimesed astusid juurde: «Mida sa teed? Kuidas sa seda saavutad? Õpeta mulle ka!» Sportlik noormees taipas: tema edu taga on süsteemsus ja järjepidevus, kuid just nimelt süsteemsusest jääb inimestel puudu. Ta õppis juurde personaaltreeneri kutse. Peagi aga ei jõudnud nii palju inimesi ühekaupa nõustada, kui tahtjaid oli. «Nägin ka seda, et kui juhendad inimest mõne tunni, pole sellest palju kasu,» tunnistab treener. «Mina ei taha anda inimestele ainult pooli vastuseid ja teha nad treenerist sõltuvaks. Inimesele endale on vaja selgeks õpetada süsteem, kuidas luua elustiil, kus saad nautida trenni ja saavutada tulemusi, mida sa tegelikult soovid. Selle sihiga me koos äripartneriga sharpfit.ee virtuaalse treeningukeskkonna püsti panimegi.»

Hendrik Oviir rõhutab, et ainult jõusaal ja teadlik toitumine veel kedagi vormi ei vii. «Sharpfiti eelis on terviklikkus – see on isikliku arengu salarelv. Nagu telgivai, mis hoiab kogu muud elu üleval.»

Hendrik Oviir. Sharpfit. Kuidas saada endale superkõhulihased? FOTO: Sander Ilvest

Tahad nooremaks? Aga palun!

Mitte igaühele pole välimus tähtis, kuid tervis ja enesetunne küll. Paraku on need seotud. Ka keha bioloogilisel vanusel on otsene seos liikumisega. «Bioloogilist vanust võibki lihtsustatult vaadata kui ainevahetuse kiirust,» selgitab Oviir. «Kui ruttu keha suudab toidu konverteerida energiaks. Ja hulk muid asju, mis on sellega seotud. Kui kiiresti rakud uuenevad, immuunsüsteem töötab, mõte liigub, inimene taastub. Mida noorem keha bioloogiliselt on, seda paremini ta toimib.»

Vananemine pole midagi maagilist, see on lihtsalt kõige aeglustumine – liigutakse vähem, ainevahetus on aeglasem, inimene passiivsem ja mõtteloium. «Treeninguga saab seda protsessi pidurdada ja isegi vanust tagasi pöörata, see on revitalisatsioon. Kes on aktiivne, püsib noor.»

Oviir toob kinnituseks uuringud, kus treeninguga alustas grupp 60-aastasi. 70-aastasena olid nad kõigi näitajate poolest paremas vormis kui mittetreenivad 40-aastased. Tegid silmad ette nii välimuselt, ainevahetuselt, keha koostise kui ka enesetunde poolest. «Mitte kunagi ei ole hilja alustada! Aga mida varem, seda parem – sa võidad oma elukvaliteedis, nooremana on vundamenti lihtsam laduda ning tervislikke elustiiliharjumusi kujundada.»

Ettevaatust – tüngadieedid!

Fitnessimaailm on täis karisid ning ahvatlevaid libapakkumisi. Miks? Sest inimesed on laisad ja loodavad, et kuskilt ikka saab väiksema vaevaga sihile. Eksitava info üleküllus oli üks põhjuseid, miks Hendrik tundis kohustust ausat ja usaldusväärset infot jagada. «Ei tohi lasta ennast eksitada turunduspakkumistest. Tihti pakutakse ultimaatumeid, mida ei ole isegi võimalik niivõrd lühikese ajaga saavutada.» Hendrik Oviir ei eita, et ka tema väljakutse sixpack in six weeks kõlab edevalt. «See ei vii inimest, kes pole iial enne trenni teinud, kuue nädalaga supervormi. Kuid nähtava ja mõõdetava resultaadi ta päris kindlasti saab. See on «tere, hakkame pihta»-pakkumine. Esimene eduelamus, kust edasi minna.»

Välkdieedi hääletab 12 aastat treeninud Oviir kohe maha. «Fitness ei ole ajutine dieet, see on elustiil. Teekond, kindlasti mitte sprint. Kui süüa iga päev sisse keha jaoks vajalik optimaalne hulk energiat, siis tunneb inimene ennast hästi, tal ei teki mingeid isusid ega vajadust seda muuta.» Toitumine on terve teadus ja sihile viib palju teid, kõiki neid selgitab Hendrik põhjalikult ja detailselt ka Sharpfiti keskkonnas.