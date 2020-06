Naina Jeltsina: presidenti tõukas tagant vastutustunne riigi pärast

Nagu arvatavasti pea kõik minu põlvkonna inimesed, ei osanud ma isegi ette kujutada, et Nõukogude Liit võiks kunagi laguneda. Aga et elu paremaks muutuks, seda tahtsin ma küll väga. Me kõik saime aru, et parteibürokraatia kisub meid tagasi, ei lase kuidagi areneda. Majandus oli kohutavas seisundis ja oli selge, et tarvis läheb ulatuslikke reforme. Valmistuti uue liidulepingu sõlmimiseks vabariikide vahel, mis oleks jätnud Moskva ilma õigusest sundida peale oma tahet. Boriss andis endast kõik, et see leping teoks saaks. Aga selle allakirjutamiseni ei jõutud. 1991. aasta augustiputš muutis riigi lagunemise vältimatuks.