Vikerkaar loeb. Jõu- ja ilunumbrid

Luule ehk lüürika on žanr, mis mõnel ajal ja mõnes kohas on väga ühetaoline ning muutub teisel ajal teises kohas kirevaks ja mitmekesiseks. Aeg-ajalt tõmbub ta lõõtspillina lustakalt laiali ja siis pressitakse jälle kokku. Viimast tuleb vist ette sagedamini: vähemalt lüürika teemad ja kujundid on kaunis invariantsed, kuid väljendusvorm võib rohkem varieeruda.