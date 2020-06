Aärmusislamistlik Taliban kipub välisjõude üle elama

«Üks jalaväerühm, staabiohvitser ja kolm inimest toetuselemendis, logistikas. Kokku on eestlasi seal 35,» ütleb – tahaks küll kirjutada sõjaväestiilis, et raporteerib – Arterile Eesti jalaväerühma senine juht, kolonelleitnant Olivar Kits.

«Oleme osa NATO üksustest, kes alates 2015. aastast otsesest sõjategevusest osa ei võta, selleks on volitused vaid USA eriüksustel. Eesti sõdurite peamine ülesanne on praegu turvata Kabuli nn rohelises tsoonis nõunikke, kes liiguvad eri ministeeriumide vahel. Lisaks on hästi palju baasi kaitsetegevusi ja ka VIP-külaliste turvamist rohealal,» räägib Kits.

Ning surmavad need paraku on. «Väga terroristlikud ja väga jõhkrad,» nendib kolonelleitnant Kits. «Just IEDde – eesti keeles improviseeritud lõhkekehade – paigutamisest põhimaanteede äärde ja tsiviilobjektide ründamisest peaks tegelikult lahti saama. Kui rünnatakse sõjaväelisi üksusi, siis nemad on ju võimelised ka ise ennast kaitsma ja vasturünnakuid tegema. Kõige ebameeldivam on ikkagi, kui kannatavad tsiviilelanikud.»