Antti Roose: hea Eesti linn

Seni saab Tallinnas sihtkohta kõige kiiremini autoga, isegi kui TomTomi ummikuindeksi järgi kestis 2019. aastal hommikusel ja õhtusel tipptunnil pooletunnine ots veerand tundi kauem, mis aasta arvestuses tähendas viit raisatud ööpäeva.

Kuidas kahe suure tõmbejõudu positiivselt ja tasakaalustavalt kontrollida? Targa kahanemise plaan kolmes valdkonnas – töökohad, elukohad, põhiteenused – eeldab piirkondade arengu kavandamist kahes põhimõtteliselt erinevas võtmes: turumajanduslikel printsiipidel kasvu ja konkurentsi ning solidaarsuspõhimõttel kestliku kahanemise võtmes. Eesti vajab kaht haldusmudelit – üht suurlinnastumise, teist kahanemise puhuks. Senine regionaalpoliitika on olnud rajatud tõhususele ja konkurentsipositsioonile. Meetmeid tuleb sihitada täpsemas geograafias, nagu on tõestanud Kihnu ja Setumaa. Ruumilised ümberkorraldused avaliku halduses on kasinuspoliitikas tsentraliseerinud ega ole ka alati võtnud arvesse ei ruumilist ega valdkondlikku loogikat. Nagu oleks laua taga otsustamas kohapimedad.

Kahanemisküsimus ei taandu vaid töökohtadele ja palgaküsimusele. Eesti pered jäävad kinnismaisteks, sest suures osas eluasemetest elavad omanikud ise ning väikelinnades ja maakohtades on madalad kinnisvarahinnad. Kodul on kõrge sümbolväärtus, kuid tema tarbimisväärtus ja turuväärtus on madalad. Kunagised kõigi mugavustega korterid muutuvad amortiseerunud mugavustega korteriteks. Sooja ei pea, katus laseb läbi, − appi! − rõdud kukuvad. Peresid kinnistavad kosmilised hinnakäärid. Parafraseerides 1980ndate korterikuulutust: «Vahetan kolm 3-toalist korterit Mornas ühe 1-toalise vastu Tallinnas.» Seetõttu on kriitiliselt tähtis nii elamufondi ülejäägi lammutamine, elamute renoveerimine kui uute korterelamute ehitamine, et pakkuda esmaostuealistele noortele peredele võimalust alustada elu uuselamukodus üle Eesti, mitte ainult Tallinnas ja Tartus. Lammutamine on vältimatu, sest mõnes linnas on juba veerand korteritest tühjad. Tuleb vaid laiendada riiklikku üürielamute programmi, sest paljudes paikades pole uusi kortermaju ehitatud 50 aastat.

Uut linnageograafiat loovad suured kaubanduskeskused, aga mida saab linnapoliitikas teha riik? Maakonnalinnad on saanud endale keskväljaku, riigigümnaasiumi, ka julgeolekumaja. Linnauuenduse ja taristuarendusega tuleb edasi minna. Linna avab nii omadele kui ka võõrastele spordilinnak ja kultuurilinnak. See kõik peab olema sidus täisrenoveeritud elamukvartalitega, aga ka bussijaama või vaksaliga, mis on ju linnaväravad. Mitte objektid, vaid ilu ja elu päästavad linna. Kodulinn saagu kauniks ning peatänav pulbitsegu elust. Linnapildist koristatagu hommepäev kahanemise templid – asustamata tondilossid.

Ruumilisi otsuseid tehakse mitmel ruumilisel tasandil, linnas, maakondlikult, riiklikult. Isiklikult ja eluliselt, kas kolida ära, millisesse kooli panna oma laps või kus käia poes.

Ja ei ole vähimatki mõtet üle planeerida ja tsoneerida, et fikseerida kruntide kasutustingimused tuimalt ja staatiliselt aastakümneiks, kui tegelikult midagi ei juhtu. Vastupidi, tuleb luua paindlikud arendustingimused vähekasutatud linnaruumi probleemide lahendamiseks ning mitmekesisuse, uute kvaliteetide loomiseks kriitiliselt tähtsatel tänavatel ja kruntidel üksikute juhuslike võimaluste kontekstis. Hõredat linna on keerukas ja kulukas pidada, aga eeskätt kuhtub linna kvaliteet. On ju näha, et maaomanikud ja turuosalised kombivad huvi ja ettevõtlusriski piire erateenuste ja -taristu rajamisel, sest väljarändepotentsiaal on osalt ammendatud, kalevipojad naasevad koju ning kohatruudus, kohalik identiteet ja sotsiaalne kapital püsivad tugevamad kui aineline maailm. Linnapoliitika ja linnapiirkondlik lähenemine maakonnalinnadele tuginedes peab muutuma strateegiliseks. See peaks liitma valdkondlikke arengusuundi, aga ka piiratud omavalitsusliku poliitilise mandaadiga ja territoriaalses omakasus laenulae all tehtud otsuseid. Maakondlikest omavalitsustest pole pääsu.

150 väikeasula käekäigu kohaliku keskusena otsustab sealne kool. Sest haridus on meile püha. Seniks seob eestlaste mitmepaiksus linnad küladega. Maal veedetakse nädalalõppe, suvitatakse, saab teha kaugtööd. Osadele hakkab nii meeldima, et jäävad päriseks.

Kodanike linn

Kas võim on linnarahval? Inimarengu aruanne tuvastab, et paljuski eraõiguslikel maaomanikel. Ruumiloome ja keskkonnakvaliteedi määravad sageli asukohaotsused, mis langetatakse enne ruumilise planeerimise või projekteerimisprotsessi algust. Kas avalik võim võtab kuulda linlaste tahet? Tartu üldplaneeringusse tegid ettepanekuid ligi sada juriidilist ja füüsilist isikut. Pooli ettepanekuid arvestati. Tallinnas vaieldi Reidi tee rohelisemaks. Igal juhul loob avalik arutelu parema elukeskkonna, aga kompromissiotsing võib ka minna ummikusse või pöörata kohtutüliks. Mis saab viimases hädas? Kuidas saada Eesti inimesi tänavale? Keeruline. Peab välja pakkuma loodusressurssi väärindava miljarditehase vaimupealinna. Emajõe ketti kogunes Tartu, Emajõe ja tuleviku kaitsele 4500 inimest. Eesti rahvas väljendab meelt laulupeol, mitte tänaval. Asendamatud on looduskülastused, kus kõigi meeltega kogetakse keskkonnaõiglust ning jagatakse looduskogemust. Elukeskkonnal on seni tugevalt alahinnatud roll terviseriskide vähendamisel.

Ruumilisi otsuseid tehakse mitmel ruumilisel tasandil, linnas, maakondlikult, riiklikult. Isiklikult ja eluliselt, kas kolida ära või kus käia poes. Asukohategur, selle ainuomased eripärad juhivad meie iga otsust. Asukohaotsustes on saatuslikku ettemääratust. Ruumiline valik on loomulik valik.