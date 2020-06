Aimar Altosaar: mälutöö, mis aitab saada iseendaks

Vene kirjanik Vladimir Sorokin on kirjeldanud oma romaanis «Telluria», et keele ja «õigete» sõnade kasutamise kaudu hägustatakse inimeste teadvust ja maailma, kus me elame. Eestlaste maailmavaadet, ajaloo­taju ja identiteeti hakati moonutama ja ümber programmeerima kohe, kui Eesti oli okupeeritud. Seda tehti nii 1940. kui ka 1944. aastal äärmiselt põhjalikult, massiivselt, vägivaldselt ja hirmu külvates. Paju raamatu kaks esimest peatükki «Kõigepealt oli ema foto» ja «Ohtlikud elemendid hävitatakse» illustreerivad, kuidas Vene NFSV kriminaalkoodeks ja labane, totalitaarne, stalinistlik sõnavara, üksikisiku naeruvääristamine ja sildistamine tekitasid inimese sees vastuolusid. Füüsilise ja vaimse terroriga hävitati ja töödeldi kõiki Eesti kodanikke, peale eestlaste ka bolševismi eest põgenenud venelasi, vene vanausulisi, juute, ingerlasi jt. Sellise õudust tekitava olukorra vastu aitab kollektiivne mälutöö, üksikinimese väärtustamine ja kaasinimest austava komberuumi teadlik harjutamine. Peame austama oma ajalugu, et keegi ei võiks meist üle marssida ja öelda: «Te ise olete okupatsioonis süüdi, teie president müüs Eesti maha.»

Oleme suurel määral see, milline on meie mälestus ja arusaam iseenda ja oma rahva loost, samuti see, mil viisil me endast räägime.

Kui nüüd küsida, mis on meil ühist Kremli pidustuste ja ideoloogilise ajupesuga, siis peame meeles, et seal on ikka veel au sees need tegelased, kes vangistasid ja küüditasid meie emasid ja vanaemasid, nimetades neid bandiitideks või «bandiitide emaks», nagu raamatus. «Tõrjutud mälestustes» on mälu sotsiaaltöö objekt: uuritakse seda, mida enam pole, kuid mis endiselt mõjub. Paju raamatud on õppematerjaliks mitmes lääne ülikoolis ning töövahendiks kirjandusteadlastele ­Leena ­Kurvet-Käosaarele ja Eneken Laanesele, kes on tõstnud esile, et Paju loominguline mälutöö on toonud ajalootrauma mõiste rohujuuretasandil inimeste teadvusse.

Miks meile selliseid raamatuid vaja on, ütleb välja ka mainekas Briti ajaloolane Orlando ­Figes Stalini-aegset eraelu käsitlevas raamatus «Sosistajad»: «Nagu psühhoanalüütikud on näidanud, kalduvad traumaatiliste mälestustega inimesed mõningaid osi oma minevikust blokeerima.» Kui aga tahame painajatest lahti saada, peame õppima teadvustama neid psühholoogilisi kurjuse mustreid nii kollektiivsel kui ka üksikinimese tasandil. See on pidev töö ja sellised raamatud aitavad ka uutel põlvkondadel avastada kurjuse käekirja eri kihte. Või nagu ütleb eestikeelse viimatise väljaande tagakaanel Briti ajakirjanik Edward Lucas: see viib meid pimedatesse tubadesse ja valgustab need läbi.

Rahvast rääkides unustavad poliitikud, ideoloogid, ajaloolased ja mõnikord kirjanikudki ära tavalise inimese. Soome psühhiaater ja psühhoterapeut Heikki Majava on kirjutanud Postimehes, et Paju teosed on meile nagu psühhoanalüüs, teraapia, mis annab inimesele võimaluse individualiseerimiseks kogukondlikus kasvamises, et pakkuda meile turvatunnet ja solidaarsust.

Jung on öelnud, et natsism ja bolševism pääsesid võimule, sest me ei tundnud enam kurja ära. Paju avab just seda kurjuse käekirja, pikkamööda nagu terapeut. Teose alapealkirjad «Ajalootöö on mälestuste ja leina topelttöö», «Kes kirjutab mineviku uuesti», «Ellujäänute hingeline pagas», «Desinformatsioonibüroo loomine», «Õigussüsteemi perverssuse normaliseerimine», «Kallaletungija seisukohalt on rünnatav ise süüdi» näitavad, millisesse põrgusse inimesed võivad ikka ja jälle sattuda, teadmata ette, kuidas nad ellujäämise nimel käituvad.

Eestlaste elulõim on ühelt poolt väga tugev, ega me muidu poleks sajandite sügavikust, «kultuurimaailma» jaoks peaaegu olematusest tõusnud silmapaistvaks tänapäevaseks riigiks. Teiselt poolt on meie kultuurilis-poliitiline ja turvalõimetis väga habras, sest meie riikluse vaid sajandipikkune lugu ja purustamiskatsed pole lasknud meil piisavalt tugevaks kasvada.

Kui Paju 2017. aastal Euroopa päeva külalisena Regensburgi ülikoolis esines, andis see tõuke seal Eesti-teemalise nädala korraldamiseks. Paju ajaloo ja üksikinimese haavatavuse käsitlus on sakslastele lähedane teema, samuti minevikuvarjude analüüsimine ja inimeseks olemise mõtestamine.

See, et Eesti oli just praegu ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja, kõrgelt tunnustatud digiriik, NATO, Euroopa Liidu, maailma arenenuimate riikide rühmas, on suur ime. Kuid korda peab saama ka üksikinimese elu väärtustamine ja turvatunne. Selle saavutamiseks peame uurima oma ajaloovarje, et nüüd, iseseisvas riigis tunneksid inimesed end lugupeetute ja kaitstutena.