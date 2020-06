Juurikas. Tuhat vabandust

Embasime rindemeeste kombel ja panime plärud tolmama. Meenutasime vaenlase tagalas veedetud aastaid ja ohtusid, mis Nõukogude luurajat Hitleri koopas varitsesid. Võrdlesime käekellasid – minul oli kellasid randme peal kolm, Maksimil viis – ja sättisime kellaosutid Moskva aja peale. Kuna mõlemal rippus vöörihma küljes normipiiritusega täidetud väliplasku, muutus jutuajamine peagi usalduslikuks. Just usalduslik vestlus on see, millest spioon kõige rohkem puudust tunneb. Ja meie teadsime, et võisime teineteist usaldada.