Eesti teedel võib muidugi iga päev head sõitu näha. Alati on mõnus seista paar tundi kusagil tee ääres ja vaadata, kuidas autod vuravad. Aga näha Ott Tänakut mööda vuhisemas on muidugi klass omaette!

Kui elu oleks väheke teisiti läinud, siis oleksin praegu mina Ott Tänaku asemel ja Ott Tänak vaataks, kuidas mina sõidan. See on joppamise asi – kuidas kellelgi elus veab. Kes on roolikeeraja ja kes on tunnustatud võidusõiduekspert.